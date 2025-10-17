logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Fotogalería

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Denuncian presunta quema de un perro

Por Redacción

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Denuncian presunta quema de un perro

CIUDAD VALLES.- Reportan ciudadanos un posible caso de una persona que habría quemado un perro en la colonia Praderas del Río. Fiscalía ya investiga.

A la oficina de Ecología Municipal llegó el caso de un presunto maltrato extremo contra un can al que le habrían prendido fuego, de acuerdo con datos ofrecidos por una vecina del presunto responsable.

La dirección de Ecología, a cargo de Julio César Otero Torres se hizo cargo del caso y el pasado miércoles se encargó de interponer la denuncia de maltrato animal ante la Fiscalía General del Estado.

Por lo pronto, el cuerpo del can fue levantado del lugar donde lo habían confinado junto con basura (existe la posibilidad de que le hayan prendido fuego estando muerto) y realizó el enterramiento, aunque con la premisa de que los elementos de la Fiscalía requerirían de la exhumación para la prosecución de las investigaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mujer casi fallece al accidentarse
Mujer casi fallece al accidentarse

Mujer casi fallece al accidentarse

SLP

Carmen Hernández

Realizan bacheo de calles de la ciudad
Realizan bacheo de calles de la ciudad

Realizan bacheo de calles de la ciudad

SLP

Carmen Hernández

Los trabajos eran urgentes, por los daños que presentaban

Derrapa motociclista y resulta lesionado
Derrapa motociclista y resulta lesionado

Derrapa motociclista y resulta lesionado

SLP

Redacción

Casas anegadas, proyectos hechos en zonas rústicas
Casas anegadas, proyectos hechos en zonas rústicas

Casas anegadas, proyectos hechos en zonas rústicas

SLP

Redacción

Fueron viviendas construidas por desarrolladores