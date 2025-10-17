Denuncian presunta quema de un perro

CIUDAD VALLES.- Reportan ciudadanos un posible caso de una persona que habría quemado un perro en la colonia Praderas del Río. Fiscalía ya investiga.

A la oficina de Ecología Municipal llegó el caso de un presunto maltrato extremo contra un can al que le habrían prendido fuego, de acuerdo con datos ofrecidos por una vecina del presunto responsable.

La dirección de Ecología, a cargo de Julio César Otero Torres se hizo cargo del caso y el pasado miércoles se encargó de interponer la denuncia de maltrato animal ante la Fiscalía General del Estado.

Por lo pronto, el cuerpo del can fue levantado del lugar donde lo habían confinado junto con basura (existe la posibilidad de que le hayan prendido fuego estando muerto) y realizó el enterramiento, aunque con la premisa de que los elementos de la Fiscalía requerirían de la exhumación para la prosecución de las investigaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí