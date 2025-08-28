logo pulso
Ofrecen en venta adornos patrios

Por Carmen Hernández

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
Ofrecen en venta adornos patrios

RIOVERDE.- Inició la venta de banderitas y productos alusivos al mes patrio, los puestos de venta se retirarán el próximo 16 de septiembre. 

En vísperas del mes patrio, en puntos estratégicos del municipio se han instalado los negocios que se dedican a la venta de adornos patrios. 

Se tienen a la venta desde banderitas de 70 hasta 280 pesos, para carro como para las escuelas, además de otros tipos de adornos típicos. 

No podrían faltar los vestidos desde 240 pesos y el vestuario de Niños Héroes para los menores. Los puestos se estarán retirando el 16 de septiembre y los productos que se ofrecen en venta provienen de la Ciudad de México y se incrementaron 5 pesos su valor.

