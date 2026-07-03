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Derrapa motociclista y sufre varias lesiones

Por Carmen Hernández

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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Derrapa motociclista y sufre varias lesiones
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      Ciudad Fernández.- Continúan los accidentes en los que están involucrados motociclistas, ayer dos personas resultaron con lesiones de gravedad luego de sufrir un accidente en el canal principal, al derrapar la unidad motriz. 

      Los hechos se registraron en la madrugada, en el canal principal en la calle Porfirio Díaz del ejido del Refugio y en la calle Plataneros y Mineros. 

      El conductor manejaba una motocicleta y desafortunadamente derrapó cayó al piso de manera estrepitosa, pero sufriendo severas lesiones. 

      Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia.  Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios a los jovencitos que estaban tirados en el piso. 

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      Pero al ver la gravedad de las lesiones, trasladaron a los lesionados a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, donde estuvieron por varias horas en observación, hasta que lograron estabilizarlos, para poder darlos de alta.

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