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Derriban edificio para tienda de conveniencia

Por Miguel Barragán

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Derriban edificio para tienda de conveniencia
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      CIUDAD VALLES.- El edificio que albergó el Hotel Jardín y otros negocios, desde los años treintas está siendo derruido para dar paso a una tienda de conveniencia a un lado de la Presidencia Municipal.

      La tarde de este martes, solamente quedaba la fachada de lo que alguna vez fue el Hotel Jardín y mucho antes fueron negocios del comerciante y refundador de Valles, Romualdo del Campo Mass, hace aproximadamente 90 años, cuando la avenida Pedro Antonio Santos era la calle Hidalgo y era la avenida principal de la comuna, según el cronista de la ciudad, Crescencio Martínez Candelario.

      La noticia que tenía a su disposición el encargado de la crónica diaria de Valles es que una tienda de conveniencia de las que recientemente han estado abriendo sucursales será la que se instale en ese lugar.

      Comentó que al ser inmuebles que son propiedad de particulares, éstos disponen de los lugares a su parecer y aunque se moderniza parte del centro, se pierden estos lugares emblemáticos de la zona centro.

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