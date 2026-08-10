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Desabasto de agua en colonias de Valles

Minimiza Dapas la situación, pero familias están molestas

Por Redacción

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
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Desabasto de agua en colonias de Valles
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      CIUDAD VALLES.- La ciudad volvió a tener un día sin presión o sin agua en muchos sectores, sin explicación clara por parte de la Dapas del motivo que originó esta situación.

      Decenas de usuarios estuvieron quejándose durante el sábado de falta de presión del líquido en sus llaves directas a la red de la Dapas y, en el peor de los casos, informaron que no tenían agua, principalmente en zonas del centro, bulevar sur y norte de la zona urbana, sin embargo, en un comunicado, la Dapas solo matizó el tema hablando de un desperfecto que se había solucionado, la misma noche del sábado.

      Para el domingo en la mañana, el servicio se había restablecido en la zona centro, pero había zonas altas, en el norte que no tenían agua al amanecer del domingo, estallando las redes contra la paramunicipal una vez más y luego de los cortes que ha causado el ramal de tubería principal en la colonia Santa Lucía, hace unas semanas, situación que se vuelve cotridiana.

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