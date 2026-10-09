Descartan cierre de calles por eventos populares

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CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles, David Medina Salazar dijo que no habrá cierres de calles para eventos festivos, como lo anunciara el político José Luis Romero Calzada "Tecmol".

Ante el anuncio del excandidato a la Presidencia de Valles en 2024 (en ese entonces con la coalición PAN y PRI) y actual aspirante del Verde a la alcaldía de esta misma localidad de organizar una posada el 3 de diciembre, cerrando el bulevar Valles 85, desde Fray Andrés de Olmos hasta donde la calle Londres, el munícipe dijo categórico que "no se iba a realizar".

Comentó que él como munícipe no puede dejar sin esa vialidad a Valles y propuso que hiciera el evento en los terrenos de la Feria, donde sí tendría permiso de las autoridades de su Gobierno.

Por lo que esperan que pueda mantener esta postura el político de realizar su evento donde no tendrá permiso.

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