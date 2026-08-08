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Desconocidos queman la casa de un indigente

Por Carmen Hernández

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Desconocidos queman la casa de un indigente
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      Ciudad Fernández.- Personas desconocidas prenden fuego a casa de un indigente construida de manera endeble en plena vía pública, se desconocen los motivos que orillaron a los desconocidos a prenderle fuego.  

      Una persona en situación de calle, que con plásticos, cartones y diferente material construyó su choza en la Colonia Loma Bonita, fue dejado en plena calle al quemarse su precaria vivienda que tenía sobre la vía pública, se desconoce quienes le incendiaron la vivienda construida en la calle. 

      Vecinos que se percataron de las enormes llamaradas solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para que acudieran a apagar las llamaradas.  

      Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal y cuerpo de bomberos, que combatieron el incendio para evitar que se propagara. 

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      Ahora el hombre en situación de calle lo perdió todo y no tiene donde dormir.

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