Desquiciado sujeto aterroriza a familias

Acosa a mujeres y daña vehículos

Por Miguel Barragán

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
Desquiciado sujeto aterroriza a familias

CIUDAD VALLES.- Hombre aterroriza la colonia Altavista acosando a madres de familia y matando perros de manera cruel.

Este jueves, un hombre al que los de la Altavista, a la altura de la calle Frontera, conocen como José agarró de las patas a un par de perros de tamaño pequeño y los azotó contra un contenedor de basura hasta que murieron.

Así también, rompió los vidrios de una camioneta a pedradas, sin razón alguna y causando daños de miles de pesos al vehículo.

Acosó a una mujer joven y su asedio se vio interrumpido solamente por la defensa que hizo de ella un vecino, que lo castigó con un palo que había pertenecido a un zapapico.

Hace tres semanas pasó lo mismo con una joven madre a la que escoltó, diciendo incoherencias, mientras resguardaba a su hijo de brazos de las manos del hombre sin razón.

Este mediodía, el DIF municipal, a cargo de Bettina López Fernández comenzó las indagatorias para dar con familiares del hombre peligroso, con la finalidad de encontrar a alguien que se haga cargo de él, ya que han sonado voces en la Altavista de quererlo linchar.

Por lo pronto, los vecinos solamente saben que están hartos de José N.

