Detectan caso de rabia paralítica
Autoridades vacunan animales, además se aplica cerco sanitario
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Ciudad Fernández.- Se detectó el primer caso de rabia paralítica bovina por lo que se vacunan las cabezas de ganado para evitar que se genere una pandemia, además se aplicó un cerco sanitario.
El primer caso se detectó en la comunidad del Saucillo, por lo que autoridades sanitarias para erradicar el problema realizó un cerco sanitario de un radio de 10 kilómetros alrededor del área, para reducir los riesgos de propagación del mal.
También se llevó a cabo una reunión dirigida a los productores ganaderos, donde se les explicó cómo identificar esta enfermedad, para atacarla de inmediato.
Además se les hizo entrega de la vacuna para que puedan aplicarla a sus animales, los productores ganaderos podrán proteger sus animales.
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El municipio estará entregando vacunas para el ganado a las comunidades de Rancho Nuevo, Ojo Agua de San Juan, Mojarras de Arriba, El Sermón y la localidad del Paraíso, como medida sanitaria, además de evitar que se llegue a propagar el mal.
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