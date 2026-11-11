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Entregan copa menstrual y un kit a las jovencitas

Por Carmen Hernández

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Entregan copa menstrual y un kit a las jovencitas
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      CÁRDENAS.- La encargada del Centro de Justicia para las Mujeres Esther Angélica Martínez y Amintha Ivette Martínez presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) llevaron a cabo una plática sobre el uso de la copa menstrual a los alumnos. Se les explicó sobre el uso adecuado, higiene y beneficios, así como la importancia del cuidado del cuerpo. A los alumnos también se les entregó un kit que les será de gran ayuda. 

      Asimismo, se les explicó a los estudiantes sobre las diversas alternativas que contribuirán a mejorar la calidad de vida.

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