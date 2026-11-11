Inauguran RedMetro en Rioverde
Cubrirá Infonavit Los Naranjos y Fraccionamiento Los Frayles
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
RIOVERDE.- Amplía sus rutas la Red Metro, cubrirá Infonavit Los Naranjos y el Fraccionamiento Los Frayles. Cabe destacar que hace unos días vecinos se reunieron con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Araceli Martínez Acosta, sobre la importancia de incluir más rutas.
De manera inmediata se realizó el estudio y fue autorizado la Infonavit Los Naranjos y el fraccionamiento Los Frayles. La cobertura del servicio del transporte es totalmente gratuito y fue inaugurado por la secretaria de la SCT, Araceli Martínez Acosta y la presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Con el transporte gratuito, serán beneficiadas decenas de familias, quienes se ahorrarán el recurso y lo podrán destinar para otras necesidades que tengan.
no te pierdas estas noticias
Vanegas está de fiesta, cumplió 104 años
Jesús Vázquez
Una tierra llena de tradiciones, cultura y gente trabajadora
Reparan calles, lluvia se lleva revestimiento
Redacción
Arterias aledañas al Panteón Hidalgo, con baches y de pura tierra