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Inauguran RedMetro en Rioverde

Cubrirá Infonavit Los Naranjos y Fraccionamiento Los Frayles

Por Carmen Hernández

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Inauguran RedMetro en Rioverde
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      RIOVERDE.- Amplía sus rutas la Red Metro, cubrirá Infonavit Los Naranjos y el Fraccionamiento Los Frayles. Cabe destacar que hace unos días vecinos se reunieron con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Araceli Martínez Acosta, sobre la importancia de incluir más rutas. 

      De manera inmediata se realizó el estudio y fue autorizado la Infonavit Los Naranjos y el fraccionamiento Los Frayles. La cobertura del servicio del transporte es totalmente gratuito y fue inaugurado por la secretaria de la SCT, Araceli Martínez Acosta y la presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

      Con el transporte gratuito, serán beneficiadas decenas de familias, quienes se ahorrarán el recurso y lo podrán destinar para otras necesidades que tengan. 

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