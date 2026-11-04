A la cárcel, por incendiar la moto de su hermano

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MATEHUALA.- Un masculino de 27 años de edad fue detenido por la Policía Municipal de Matehuala, luego de ser señalado por su propio hermano de prenderle fuego a su motocicleta durante la madrugada en la colonia Manuel Moreno Torres.

Los hechos ocurrieron al filo de las 03:26 horas en la calle Rio Bravo, donde el sistema de emergencias reportó el incendio de una motocicleta al interior de la vivienda, al lugar acudieron los elementos del Cuerpo de Bomberos de Matehuala, quienes empezaron a trabajar para controlar el incendio y después de varios minutos lograron controlarlo y afortunadamente no hubo personas lesionadas

Los cuerpos de emergencias al igual que la Policía Municipal acudieron al llamado para el control del incendio y evitar situaciones mayores. En el lugar se acercó un joven con los elementos de la Policía Municipal, quien señaló directamente a su hermano como el responsable de prenderle fuego a la motocicleta, luego de un altercado familiar.

El afectado solicitó la detención del responsable ya que procedería legalmente ante la Fiscalía de Justicia por los daños. El presunto identificado como, Erick de 27 años de edad, fue asegurado y llevado a las celdas preventivas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

y posterior presentado ante el Juez de Control de detenciones por presunción del delito de daños en las cosas.