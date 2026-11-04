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Anuncian Cobach´s su muestra deportiva

Por Carmen Hernández

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Anuncian Cobach´s su muestra deportiva
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      RIOVERDE.- Se efectuará la XLII Muestra Deportiva de los Cobach del 17 al 20 de noviembre, la competencia de natación se realizará en la alberca semiolímpica, según dio a conocer el director de Deportes Emmanuel Gallegos.

      Explicó el director que el Colegio de Bachilleres llevará a cabo la Muestra Deportiva en la etapa estatal que se efectuará del 17 al 20 de noviembre, e hizo hincapié que se tendrá la participación de alumnos del Cobach y Emsad. 

      Asimismo, mencionó que se les facilitará la alberca semiolímpica del Complejo Ferrocarrilero los días 24 y 25 de noviembre, e indicó que es un espacio para que la comunidad estudiantil lleve a cabo la competencia deportiva. Finalmente dijo que se está trabajando en coordinación con diversas instituciones educativas que lo requieran.

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