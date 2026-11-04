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Reporta P.C. saldo blanco en cementerios

Por Jesús Vázquez

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Reporta P.C. saldo blanco en cementerios
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      MATEHUALA.- Elementos de Protección Civil reportaron saldo blanco en las festividades del Día de Muertos que se llevaron a cabo en el panteón Hidalgo y el panteón Guadalupe de Matehuala.

      Durante el primero y dos de noviembre fechas en las que se celebra el Día de Muertos en México, y que llegan miles de visitantes a los cementerios, esta corporación de auxilio, conjuntamente con Cruz Roja, Bomberos de Matehuala, Tránsito y Policía Municipal, llevaron a cabo un operativo especial dentro y fuera de los cementerios, además de que estuvieron a los alrededores por si se llegaba a presentar una incidencia.

      Mencionaron que no hubo ninguna incidencia grave en los panteones como en otros años donde la gente cae dentro de las tumbas o algunas se rompen, pues antes de esta fecha estuvieron checando las sepulturas que estaban en riesgo tanto en el panteón Guadalupe como en el Hidalgo y en las zonas peligrosas colocaron cinta color roja.

      Por su parte, el departamento de Cruz Roja de Matehuala informó que afortunadamente no hubo accidentes y los elementos de esta corporación de auxilio solo hicieron algunos chequeos médicos a personas que se mareaban, les bajaba o subía el azúcar o la presión, fuera de esto no ocurrió ningún incidente de gravedad en los campos santos.

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