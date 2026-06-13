Detienen a sujeto acusado de robo de autos y casas

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RIOVERDE.- Elementos de la Guardia Civil Municipal detienen a un hombre acusado de múltiples robos a casa- habitación, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer, en la colonia Los Naranjos, cuando elementos realizaban un recorrido de vigilancia fue asegurado Jake Carmen, quien es señalado por el robo de vehículos y viviendas.

El joven es originario de Texas, pero tiene problemas de salud como depresión y esquizofrenia.

El joven fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien se encargará de determinar su situación legal.

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Al detenido se le aseguró un vehículo sedan color negro marca Nissan sin placas, el cual fue enviado al corralón.