logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Detienen a sujeto por allanar casa

Por Carmen Hernández

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a sujeto por allanar casa

RIOVERDE.- Un hombre fue detenido por agentes policiacos al ser acusado de allanamiento de morada, además de causar algunos daños en la vivienda. 

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando José Félix de 30 años de edad, con domicilio en la colonia Buenos Aires en la calle Colina, ingresó a una vivienda sin autorización del propietario, incluso causó daños en la casa habitación, generando temor entre la familia de la vivienda.  

Vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de seguridad, por lo que de inmediato acudieron los agentes policiacos, quienes detuvieron al sujeto. 

El hombre fue trasladado a la barandilla municipal, donde más tarde se resolvió su situación jurídica. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los agentes de la Guardia Civil Municipal hicieron un llamado a la población a denunciar a cualquier persona sospechosa que deambule por zonas donde no es conocido, previniendo cualquier hecho delictivo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Adulto mayor cae y se lesiona
Adulto mayor cae y se lesiona

Adulto mayor cae y se lesiona

SLP

Carmen Hernández

Rescata la PPNA a niños que eran maltratados
Rescata la PPNA a niños que eran maltratados

Rescata la PPNA a niños que eran maltratados

SLP

Carmen Hernández

Falla semáforo, provoca caos vial
Falla semáforo, provoca caos vial

Falla semáforo, provoca caos vial

SLP

Jesús Vázquez

Hoy, foro sobre fracking en CNPR
Hoy, foro sobre fracking en CNPR

Hoy, foro sobre fracking en CNPR

SLP

Redacción