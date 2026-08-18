Dictaminan prisión domiciliaria a joven

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CERRITOS.- Dictamina Juez prisión domiciliaria a joven presunto responsable donde perdió la vida Liz, este próximo sábado continuará la audiencia.

El pasado fin de semana se llevó a cabo la audiencia en el Centro Integral de Justicia Penal en el municipio de Rioverde, la familia y amigos de Liz protestaron para exigir justicia.

Durante la audiencia la Juez dictaminó resguardo domiciliario, el próximo sábado se efectuará la audiencia, a través de las redes sociales, Leticia Vázquez, madre del joven, sostuvo que el proceso legal continúa, señaló que su hijo compareció.

La legisladora señaló que el joven ya compareció ante la autoridad judicial, siguiendo los procedimientos legales, dijo que en todo momento se ha respetado el proceso y se ha atendido lo que las autoridades han determinado.

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Señaló que su hijo se presentó ante la Jueza y continuará atendiendo las actuaciones que corresponden dentro de la carpeta de investigación.

La diputada dijo que corresponde a las autoridades realizar las investigaciones del caso y resolver conforme a la ley.

Reiteró su respeto y solidaridad con la familia de la joven que lamentablemente perdió la vida.