DIF entrega material para terapias del CRI

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MATEHUALA.- Se entregó material especial para el CRI el cual será de gran ayuda para los pacientes de este lugar, pues podrán utilizar las herramientas en sus técnicas de rehabilitación, en diferentes áreas como lenguaje, ocupacional, física,

y psicología.

La presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) de Matehuala, licenciada Zoraira Hernández de los Reyes, acudió a la Unidad Básica de Rehabilitación (CRI), donde realizó la entrega de material destinado a fortalecer las diferentes áreas de terapia que se brindan en esta institución, y de esta manera apoyar a los pacientes de este lugar.

El material entregado será utilizado en las áreas de terapia de lenguaje, ocupacional, física y psicológica, con la finalidad de proporcionar al personal más herramientas para desarrollar sus actividades y ofrecer una mejor atención a las personas que acuden a recibir sus terapias.

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Con esta entrega se busca fortalecer los servicios que ofrece el CRI, así como favorecer el desarrollo de habilidades, la autonomía y el bienestar de las y los usuarios que reciben atención en esta unidad.

De esta manera, el SMDIF Matehuala continúa impulsando acciones para mejorar las condiciones de atención y brindar servicios de calidad a las personas que requieren algún tipo de rehabilitación, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.