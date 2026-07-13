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Tianguistas no se colocarán por el aniversario de Valles

Por Redacción

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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Tianguistas no se colocarán por el aniversario de Valles
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      CIUDAD VALLES.- El fin de semana del Aniversario de Valles, los tianguistas no se colocarán para permitir el libre desarrollo de los festejos.

      Mercedes Zamorano Herverth, lideresa del tianguis de la Abasolo dio a conocer que, en solidaridad con los ciudadanos y con el Gobierno municipal, el sábado 25 y el domingo 26 de julio no colocarán ni un solo stand en la calle Abasolo, que es donde está la Parroquia Santiago de los Valles, único monumento histórico centenario de Valles y centro neurálgico del programa de eventos para celebrar los 493 años de la Fundación de esta ciudad.

      El mero día de la celebración es el sábado 25, día de Santiago Apóstol, Santo Patrono de Valles y, es el día de la semana que, en circunstancias habituales, se colocan los tianguistas.

      Pero ya aceptaron los tianguistas que esos días no se instalarán para su vendimia.

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