Bomberos retiran enjambre de abejas

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Matehuala.- Bomberos acudieron a retirar una colmena de abejas en una conocida gasolinera, posteriormente atendieron el reporte de una colmena de avispas en un domicilio particular, en ambos hechos no se registraron personas lesionadas.

De acuerdo con la información proporcionada por Bomberos, inicialmente recibieron una llamada de auxilio de la gasolinera Gaso Max, ubicada sobre la carretera 57, donde se reportó la presencia de un enjambre de abejas en un espectacular instalado en este lugar, por lo que de inmediato acudieron para retirar los insectos y no generaran daños.

Al llegar al sitio vieron que el panal se encontraba en la estructura del espectacular, por lo que procedieron a retirarlo antes de que las abejas pudieran atacar o lesionar a alguna persona, las abejas fueron liberadas en un lugar seguro.

Minutos después recibieron otro reporte, ahora sobre una colmena de avispas localizada en la calle Villa de Zaragoza, en el fraccionamiento San José, por lo que acudieron al sitio y realizaron las labores de control y retiro del enjambre.

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Los bomberos piden que en el caso de ver colmenas de avispas o de abejas no atacarlas, para evitar picaduras de estos insectos, pues podría resultar fatal para las personas, más si están en la calle y si le llegan a picar a alguien.