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Estudiantes exponen la danza folclórica

Por Redacción

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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Estudiantes exponen la danza folclórica
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      Matehuala.- Como parte de las actividades formativas del taller de cultura y taller artístico, estudiantes de sexto cuatrimestre de Prepa Uni de la Universidad de Matehuala llevaron a cabo una exposición de danza folklórica en el Teatro Ágora de la institución.

      La presentación tuvo como objetivo fortalecer el conocimiento, valoración y aprecio por las tradiciones culturales de México, permitiendo a los alumnos explorar y representar diversas expresiones del folclore nacional mediante un trabajo integral de investigación y puesta en escena.

      Durante el desarrollo del proyecto, los estudiantes participaron activamente en la investigación de las manifestaciones culturales representadas, así como en la selección del vestuario, el diseño de maquillaje, la coordinación de la coreografía y la organización del trabajo colaborativo. 

      Estas actividades favorecieron el desarrollo de competencias como el trabajo en equipo, la creatividad, disciplina, resiliencia y compromiso con la preservación del patrimonio cultural mexicano.

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      La actividad fue coordinada por Francisco Raudel Solís Flores, quien, a través del Taller de Cultura y Taller Artístico, impulsa experiencias de aprendizaje que fortalecen la formación integral de los estudiantes y promueven el reconocimiento de la diversidad cultural de nuestro país.

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