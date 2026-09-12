Directora de Cobach 24, con negras intenciones

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CIUDAD VALLES.- Padres de familia del Cobach 24 enviaron un documento al director general de este sistema, Ricardo Centeno Trejo, para quejarse de las intenciones de querer controlar el dinero de los paterfamilias por parte de la directora de esa escuela.

En un extenso texto, enviado al directivo estatal no solamente describen que la directora de esta escuela insiste en manejar el dinero de la institución y que los padres de familia no intervengan, entre otras anomalías y manipulaciones de la docente con los paterfamilias.

Un ejemplo claro fue que, el lunes pasado, a pesar de no haber quórum legal para la realización de la asamblea de padres, ésta la llevó a cabo e intentaba meterse en las decisiones de la elección de nueva mesa, a pesar de la renuencia de una parte de los asistentes.