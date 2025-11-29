Docentes denuncian a padre golpeador

Matehuala.- Profesores de la Escuela Primaria David G. Berlanga turno vespertino denunciaron el caso de maltrato infantil del que es objeto una alumna de 9 años de edad, la que luego de ser revisada, presentaba lesiones en la cara y espalda, denunciando la menor que son lesiones que provocadas por su padre que la golpea, el caso fue denunciado ante el DIF y autoridades policiacas, que retuvieron a la menor y ya no regresó a su casa.

Personal de la Policía Municipal le brindó el auxilio y ayuda a una menor, que presentaba visibles huellas de golpes en la espalda y cara, sus compañeros de clases y docentes de la escuela avisaron a los agentes quienes con personal de Trabajos Social, DIF y familiares, le dieron el acompañamiento ante la Fiscalía de Justicia del Estado especializada en delitos contra menores, para abrir la respectiva carpeta de investigación del caso.

El caso detonó porque los docentes de la escuela primaria notaron que la alumna presentaba visibles golpes en la cara y su expresión era de tristeza, al preguntarle que le sucedía, estalló en llanto argumentando que su papá la golpeaba y mostró su espalda llena de marcas, algunas ya casi en cicatrices y otras recientes.

Por lo que denunciaron los hechos ante a la policía municipal, quienes, junto con el área de Trabajo Social, iniciaron los protocolos de protección, para dar paso al acompañamiento ante la Fiscalía de Justicia.

Mientras tanto personal del DIF Municipal contactó a los familiares de la menor para indicarles lo sucedido, ya que la menor no sería entregada al papá, hasta que la autoridad competente defina la situación en base a las investigaciones que ya se llevan a cabo.