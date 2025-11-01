logo pulso
Estado

Donan trenzas para pelucas

Apoyo para mujeres que sufren cáncer

Por Carmen Hernández

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Continúa la campaña permanente de donación de trenzas para realizar pelucas oncológicas por parte del DIF, para apoyar a mujeres que sufren cáncer.  

El Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia realiza la campaña Luz Rosa, donde se atiende a pacientes que enfrentan cáncer. 

La semana pasada una familia de Xilitla se sumó a la campaña Luz Rosa, entregando varias trenzas. 

Por lo que acudieron a las oficinas del DIF, donde donaron trenzas que serán entregadas a mujeres que sufren esta enfermedad. 

Las trenzas serán enviadas a la capital potosina, para elaborar pelucas oncológicas, las que serán entregadas a las mujeres que enfrentan tratamientos contra el cáncer. 

Las personas interesadas en donar las trenzas deberán acudir de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde a las oficinas del organismo de asistencia social. 

Deberán llevar trenzas de 30 centímetros de largo, puede ser teñido o natural. 

