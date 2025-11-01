Donan trenzas para pelucas
Apoyo para mujeres que sufren cáncer
RIOVERDE.- Continúa la campaña permanente de donación de trenzas para realizar pelucas oncológicas por parte del DIF, para apoyar a mujeres que sufren cáncer.
El Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia realiza la campaña Luz Rosa, donde se atiende a pacientes que enfrentan cáncer.
La semana pasada una familia de Xilitla se sumó a la campaña Luz Rosa, entregando varias trenzas.
Por lo que acudieron a las oficinas del DIF, donde donaron trenzas que serán entregadas a mujeres que sufren esta enfermedad.
Las trenzas serán enviadas a la capital potosina, para elaborar pelucas oncológicas, las que serán entregadas a las mujeres que enfrentan tratamientos contra el cáncer.
Las personas interesadas en donar las trenzas deberán acudir de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde a las oficinas del organismo de asistencia social.
Deberán llevar trenzas de 30 centímetros de largo, puede ser teñido o natural.
