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Donará municipio predios a familias

Por Redacción

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Donará municipio predios a familias
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      CIUDAD VALLES.- El Cabildo aprobó la donación de 26 predios en diferentes lugares de la ciudad, en los que el mismo número de familias vivían sin certidumbre legal desde hace muchos años.

      Desde el 2008, 26 familias avecindadas en las colonias Miravalles, Bicentenario, Granjas y Fincas vivieron bajo la incertidumbre de no tener un papel que avalara su permanencia en los terrenos que habitaban, luego de haber sido inducidos por liderazgos sociales, que finalmente los dejaron al garete y enfrentaban el riesgo de ser desalojados.

      Sin embargo, este viernes quedó aprobado por 11 votos (todos los que estuvieron presentes hoy) la donación y ahora sólo faltaría la ratificación con la firma del alcalde.

      Esta gestión comenzó en la oficina del Instituto Municipal de la Vivienda, a cargo de Liliana Flores Almazán.

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