Durango se corona en Nacional Varonil de Basquetbol

Matehuala.- Con gran entusiasmo y participación concluyó el Campeonato Nacional Varonil de Primera Fuerza ADEMEBA 2025, evento que reunió a destacadas selecciones de varias entidades del país y que posiciona a la ciudad como una sede referente del deporte ráfaga a nivel nacional.

El equipo Los Reyes de Durango logró ser el campeón nacional, seguido por la selección de San Luis Potosí en segundo lugar, y la selección local de Matehuala en una destacada tercera posición.

También se entregaron distinciones individuales, destacando al campeón canastero del torneo, Arím Solares (San Luis Potosí), y al jugador más valioso (MVP), Brandon Reyna (Durango).

El cuadro ideal del campeonato quedó integrado por: Arím Solares (San Luis Potosí) Jorge Chávez (Durango), Eder Herrera (Durango), Brandon Reyna (Durango) y Rubén Rodríguez (Matehuala).

Los Juegos Nacionales de Basquetbol tuvieron una excelente respuesta con buenas entradas en el Auditorio Municipal, pues hace cerca de treinta años que no se llevaba a cabo un torneo nacional de basquetbol y esta ciudad es cuna de grandes basquetbolistas, por lo que piden que se lleven a cabo más actividades de este tipo, para los que practican este deporte en Matehuala.

Este tipo de eventos además apoyan para atraer turismo, ya que los equipos visitantes llegaron con familia y amigos, los cuales van a los restaurantes y ocupan hoteles, además de hacer compras en comercios de la ciudad.