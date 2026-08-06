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Ecología realiza diligencia en casa de matricidio

Por Redacción

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Ecología realiza diligencia en casa de matricidio
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      CIUDAD VALLES.- Realiza personal de Ecología una diligencia en casa donde se cometió el matricidio el pasado sábado 1 de agosto, además de la muerte también de varios perros.

      Luego de la tragedia ocurrida en la colonia Hidalgo, en donde una mujer de la tercera edad fue asesinada y se les quitó la vida a tres canes, Ecología Municipal hizo la diligencia de recoger a otros siete canes de tallas pequeñas del lugar con ayuda de veterinarios y voluntarios rescatistas de animales.

      Esta acción fue solicitada por el Ministerio Público, en la Fiscalía General del Estado, después de los hechos cruentos ocurridos el sábado por una persona del sexo masculino con un aparente ataque derivado de una profunda esquizofrenia.

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