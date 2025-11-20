Edil fernandense, sin recursos para pagar el aguinaldo

Ciudad Fernández.- El Ayuntamiento destinará 4 millones de pesos para el pago del aguinaldo y como no tiene los recursos suficientes, el alcalde pretende dar prioridad al pago del bono de los regidores, para no tener problemas para que se le autoricen algún movimiento financiero de los recursos municipales.

El alcalde Rodolfo Loredo Hernández dio a conocer que sólo tiene recursos para el pago de esta prestación del 90%, se está viendo si se toman recursos de los ingresos que se tienen.

Se tiene que cumplir con el pago para 500 empleados.

Refiere que sólo se ha contratado a 15 personas en lo que va de la administración, aunque también se ha despedido a algunos que percibían 600 pesos diarios de salario y se contrató a 2 con un pago de 300 pesos.

Al ser cuestionado si dejaría el bono hasta al último de los regidores, dijo “no creo, ya lo platicáremos ellos son los que aprueban muchas cosas y si ellos están de acuerdo, yo creo si”. Puntualizó que se pagaría primero a los trabajadores y se dejaría para enero a los jefes de departamento.