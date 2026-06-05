Hombre se suicida en su vivienda

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Matehuala.- Una persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad se suicidó,

Su cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición al ingresar al departamento donde vivía, los agentes encontraron al sujeto suspendido de una cuerda atada al cuello.

Los hechos fueron reportados el jueves, cuando vecinos de la calle Libertad, entre Leona Vicario y Damián Carmona, reportaron fétidos olores de unos departamentos ubicados en esa zona. Elementos de seguridad acudieron al lugar para verificar el sitio de donde emanaban los fétidos olores.

Los agentes policiacos ingresaron al inmueble y localizaron a una persona del sexo masculino colgada de una cuerda. El cuerpo ya presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que despedía fétidos olores.

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El área fue acordonada en espera de la llegada de personal de la Policía de Investigación y de Servicios Periciales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. En el lugar no se encontró ninguna carta póstuma, por lo que hasta el momento se desconocen las causas que llevaron al hombre a tomar esta decisión.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

donde se le practicarán los exámenes de ley.