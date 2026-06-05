logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SUS CORAZONES

Fotogalería

CRISTO EN SUS CORAZONES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Hombre se suicida en su vivienda

Por Redacción

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Una persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad se suicidó,

      Su cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición al ingresar al departamento donde vivía, los agentes encontraron al sujeto suspendido de una cuerda atada al cuello.

      Los hechos fueron reportados el jueves, cuando vecinos de la calle Libertad, entre Leona Vicario y Damián Carmona, reportaron fétidos olores de unos departamentos ubicados en esa zona. Elementos de seguridad acudieron al lugar para verificar el sitio de donde emanaban los fétidos olores.

      Los agentes policiacos ingresaron al inmueble y localizaron a una persona del sexo masculino colgada de una cuerda. El cuerpo ya presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que despedía fétidos olores.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El área fue acordonada en espera de la llegada de personal de la Policía de Investigación y de Servicios Periciales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. En el lugar no se encontró ninguna carta póstuma, por lo que hasta el momento se desconocen las causas que llevaron al hombre a tomar esta decisión. 

      Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

      donde se le practicarán los exámenes de ley.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Chocan auto y taxi en céntrico crucero
      Chocan auto y taxi en céntrico crucero

      Chocan auto y taxi en céntrico crucero

      SLP

      Redacción

      Tormenta eléctrica desquicia la ciudad
      Tormenta eléctrica desquicia la ciudad

      Tormenta eléctrica desquicia la ciudad

      SLP

      Jesús Vázquez

      Varios sectores se quedan a oscuras

      Operativos reducen el robo hormiga de cultivos
      Operativos reducen el robo hormiga de cultivos

      Operativos reducen el robo hormiga de cultivos

      SLP

      Carmen Hernández

      Niega Alcalde falta de recursos
      Niega Alcalde falta de recursos

      Niega Alcalde falta de recursos

      SLP

      Redacción