Desestima el CEEPAC denuncia contra Tecmol

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CIUDAD VALLES. -El presidente del PRI, César González García dijo que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) desestimó su denuncia de actos anticipados de campaña que formuló contra José Luis Romero Calzada "Tecmol" y David Medina Avendaño.

En una rueda de prensa, el dirigente priista en Valles expresó que a pesar de que fundamentó su denuncia con muchas evidencias de medios de comunicación y de los propios actores políticos ya citados, el CEEPAC decidió no tomar en cuenta la requisa de investiga, con todo y que el domingo 15 de noviembre comienza oficialmente la temporada electoral en el Estado de San Luis Potosí.

Mencionó que ha habido promoción de ambos en la entrega de despensas que son recursos públicos que solamente debe entregar la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, además de que, en el caso del Tecmol hará una posada en la que, según cálculos de González, gastará alrededor de un millón de pesos.