Ofrece Salud cirugías de vasectomía, gratuitas

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CIUDAD VALLES.- Ofrece Sector Salud citas para personas que deseen realizarse la vasectomía, sin costo alguno.

Promueven campaña de operaciones de vasectomía sin bisturí en últimos días de este mes.

En la Uneme de Ciudad Valles y en el Hospital Comunitario de Tamuín, los días 25, 26 y 27 de noviembre habrá intervenciones para todos los hombres que tengan paternidad satisfecha o que no quieran tener hijos para que hagan cita para la operación sencilla y ambulatoria.

El 25 de noviembre habrá cinco espacios disponibles, el 26, habrá siete espacios y el 27 habrá 10 espacios, que se podrán apartar haciendo cita a los teléfonos 4811239576 y 4811133312.

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