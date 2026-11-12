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Llaman a vacunarse, para prevenir enfermedades

Por Jesús Vázquez

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Llaman a vacunarse, para prevenir enfermedades
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      Matehuala.- La Jurisdicción Sanitaria Número II exhortó a maestros, alumnos y personal educativo acudir a vacunarse, destacando la importancia de la inmunización para proteger la salud de la comunidad escolar y prevenir brotes de enfermedades en las instituciones educativas.

      Señalaron que contar con la vacuna ayuda a proteger tanto a los docentes como al alumnado, además de reducir el riesgo de complicaciones graves en caso de contraer una enfermedad, agregaron que en estos tiempos es bueno vacunarse contra la influenza, además de checar si les falta alguna vacuna de su esquema de vacunación.

      Asimismo, destacaron que los maestros vacunados contribuyen a interrumpir las cadenas de transmisión del virus, lo que permite mantener espacios educativos más seguros y saludables para estudiantes, personal docente y familias. 

      Por ello, hicieron un llamado a la comunidad educativa para que no deje pasar la oportunidad de completar sus esquemas de vacunación y acudir a las unidades de salud correspondientes para recibir orientación sobre las dosis disponibles.

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      Finalmente, reiteraron que la prevención es fundamental para evitar contagios y proteger la salud de niñas, niños, jóvenes y trabajadores de la educación. 

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