El 5, fecha límite para tramitar Mi Pase

CIUDAD VALLES.- El registro para la tarjeta Mi Pase se termina este 5 de noviembre, de acuerdo con la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta.

El nuevo registro de la tarjeta para viajar de manera gratuita en el transporte público culmina este miércoles 5 de noviembre, al término del día, de acuerdo con la información de la funcionaria, quien dio a conocer el link https://mipase.sctslp.com/registro.php en donde los usuarios pueden hacer el

nuevo trámite.

No hay ninguna extensión de plazo para el trámite, por eso piden a los usuarios de la tarjeta que se den de alta en esta nueva campaña en la que se dan 40 viajes mensuales gratis a los beneficiarios, la mayoría de ellos, estudiantes de niveles superiores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí