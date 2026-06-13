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El 60 por ciento de las calles de Valles, aún sin pavimentar

Esto refleja el subdesarrollo del municipio

Por Redacción

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
A
El 60 por ciento de las calles de Valles, aún sin pavimentar
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      CIUDAD VALLES.- El 60 por ciento de las calles de Valles están sin pavimentar, en concordancia con los datos del alcalde David Medina Salazar.

      El alcalde dio a conocer que el 40 por ciento de las calles que recorren el municipio, las delegaciones, ejidos y colonias han sido pavimentadas, es decir, que el 60 por ciento no tienen todavía la pavimentación que requeriría para poder hablar de desarrollo.

      Dijo que suele haber una falacia sobre las calles que están "reportadas" como pavimentadas y que supuestamente no lo están, porque dijo que la ley sí contempla volver a arreglar una calle aunque se encuentre en ese estatus, sin embargo, ese argumento se ha usado políticamente para no hacer obras .

      o no cumplir con algún compromiso. 

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