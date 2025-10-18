logo pulso
Estado

El Cetis 106 está de fiesta

Por Carmen Hernández

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD FERNÁNDEZ.- El Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios  (Cetis) 106 está de fiesta ya que cumplió 44 años de fundación y se entregaron reconocimientos a docentes como parte de esta celebración, para reconocer su trabajo en la docencia. 

Este viernes el Cetis cumplió 44 años de fundación, una institución con una destacada trayectoria en la formación de jóvenes profesionistas.

En el evento participaron el comisionado responsable de la DGETI en el Estado, Juan José Mendoza López, Miguel Ángel Rivera Arellano, jefe de la URSE en la Zona Media, además de personal jubilado, exalumnos y la comunidad docente de la institución educativa.

Se entregaron reconocimientos a Adriana Margarita Morales Juárez y Francisco Rangel García, por varios años de servicio en la institución educativa, reconociendo su trabajo como docentes distinguidos.

