Elegirán a reina de la Justo Sierra

Por Carmen Hernández

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
Elegirán a reina de la Justo Sierra

RIOVERDE.- Este sábado elegirán a la reina de la Universidad Justo Sierra, 9 son las aspirantes a ser la más bella de la institución educativa. 

Como parte de las actividades por la Semana Universitaria Justo Sierra, se elegirá a la reina de la institución educativa. 

Las aspirantes son Meztli García, quien estudia la carrera de Licenciado en Ciencias de la Educación, Jaqueline Hernández, Mecánica Automotriz, Adriana Torres, Licenciado en Puericultura. 

Así como Magdiel Salazar, Licenciado en Derecho, Rubí Mares, estudia la Licenciatura en Criminalogía, Iván Padrón, Nutrición, Andrea Pérez, Sicología y Mariana Torres Administración de Empresas. 

La coronación se realizará este sábado a partir de las 9 de la noche en el Salón de los Helechos.  Por lo que invitan a la comunidad universitaria para que apoyen a su candidata.

SLP

Carmen Hernández

