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Eligen a la reina de la Feria de Vanegas 2026

Por Jesús Vázquez

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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Eligen a la reina de la Feria de Vanegas 2026
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      Vanegas.- Fue coronada la Señorita FEREVA 2026, fueron dos hermosas jovencitas las que compitieron por este importante título, con el cual representarán al pueblo de Vanegas a lo largo del año, y la ganadora fue Aylín Esmeralda.

      Como Señorita Fotogenia, Señorita Simpatía y Señorita Cultura fue electa Aylin, mientras que la Señorita Elegancia fue Marisa. 

      Para elegir a las ganadoras se contó con un jurado calificador, como Señorita FEREVA 2026 fue electa Aylin Esmeralda Sandoval Guillén, mientras que Marisa Elizabeth Galván Ávila fue electa Segunda Princesa.

      Fue un grupo de jueces quienes se encargaron de elegir a las ganadoras, calificando varios puntos como la forma de caminar, de expresarse, también de acuerdo a las pasarelas, entre otras cosas, resultando las dos jovencitas ganadoras, pues no cualquiera se atreve a participar en este tipo de eventos.

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      Por otra parte, también se llevó a cabo la inauguración de la Feria Regional de Vanegas 2026, la que estará hasta el 15 de junio, donde se estarán presentando grandes artistas en el Teatro del Pueblo, y para empezar contaron con la presencia de Grupo Legítimo y Ciclón Norteño, quienes pusieron a bailar a todos los asistentes, y se espera que a lo largo de estos días lleguen muchos connacionales a esta feria como cada año.

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