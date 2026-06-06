Eligen Cabildo infantil en Santa Catarina

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SANTA CATARINA.- Se llevó a cabo la toma de protesta del Cabildo Infantil, fue electa Romina Cristóbal Nava de la comunidad del Puente como presidenta municipal. En este evento participaron alumnos de sexto grado de primaria.

Romina Cristóbal Nava de la Escuela Primaria Aquiles Serdán de la localidad del Puente, fue electa alcaldesa, como regalo recibió un reconocimiento y una tablet por su reconocimiento.

El cuerpo edilicio lo integraron Karina Martínez de la Escuela Primaria Mariano Arista de la comunidad de San Pedro, Nancy Castillo Durán de la comunidad de Lagunitas de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Iker Martínez de la Escuela Primaria Vicente Guerrero de la comunidad de Calabazas, Jennifer Bueno Sánchez de la Escuela Primaria Matilde Ponce de la comunidad de Anteojos, de la Escuela Primaria Benito Juárez de la comunidad de Santa María Acapulco Luis Ignacio Santiago.

El Cabildo infantil conoció las funciones de cada uno de los directores y aunado a ello recibieron un incentivo económico a lo de un día de salario que ganan los servidores públicos.

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