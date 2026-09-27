Eligen nuevo secretariado general de UMATMUN

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Matehuala.- En el aula magna de la Universidad de Matehuala se llevó a cabo la jornada de elección del nuevo secretariado general del XVII Modelo de las Naciones Unidas UMATMUN 2026, evento académico que se desarrollará desde el viernes y hasta el lunes en las instalaciones de la institución.

Como parte del proceso de elección, las y los estudiantes que aspiraban a integrar el Secretariado General tuvieron la oportunidad de pasar al frente para presentar sus posturas y exponer las razones por las que desean asumir esta responsabilidad y representar a la Universidad de Matehuala en la organización de UMATMUN 2026.

Este ejercicio permitió a los participantes demostrar sus capacidades de liderazgo, comunicación, argumentación y compromiso, elementos fundamentales dentro de la dinámica del Modelo de las Naciones Unidas.

Después de escuchar las intervenciones de los candidatos, el jurado calificador llevó a cabo la deliberación correspondiente y determinó la integración del nuevo Comité Organizador de UMATMUN 2026, quedando conformado de la siguiente manera, José Ángel Sandoval Castillo, secretario general, Elvia Alejandra Ángeles Torres, primera subsecretaria y Óscar Villanueva Tovar, segundo subsecretario.

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El nuevo Secretariado General tendrá a su cargo importantes responsabilidades dentro de la organización del XVII Modelo de las Naciones Unidas UMATMUN 2026, contribuyendo a la preparación y desarrollo de las actividades programadas para esta edición.