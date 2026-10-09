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Empleados del IMSS exigen mejoras laborales

Por Jesús Vázquez

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Empleados del IMSS exigen mejoras laborales
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      Matehuala.- Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social tomaron las instalaciones del sindicato para exigir soluciones a diferentes problemáticas que se han estado presentando, como un aumento salarial, plazas para más empleados y que se les proporcione el material de trabajo necesario.

      Los trabajadores realizaron una manifestación afuera de las instalaciones del sindicato del Seguro Social, ubicadas en la calle Miguel Hidalgo, colocaron lonas y carteles exigiendo derechos laborales, pues expresaron que muchas enfermeras trabajan desde hace varios años y no les han dado una plaza. Otro problema es que no se les da un incremento de sueldo digno, a pesar de que en su trabajo ellas también arriesgan su salud.

      Comentaron que otro problema es que ya no les están dando ni herramientas para trabajar, artículos como cubrebocas o guantes, por lo que las enfermeras los han tenido que comprar porque el sindicato no se los da. 

      Agregaron que las críticas por la falta de medicamentos no son culpa de ellos y que esperan que también esta problemática se arregle, para que las enfermeras y doctoras puedan dar un buen trato a sus pacientes.

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      Mencionaron que, a pesar de que se manifestaron pacíficamente afuera de las instalaciones del sindicato, en las clínicas no hacen paro laboral, pues la salud es algo muy importante. Quienes se manifiestan primero terminan su jornada laboral y, al término, acuden a apoyar esta manifestación.

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