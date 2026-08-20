Empresa dona dron a Protección Civil

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MATEHUALA.- La empresa FASTPRO Bags and Textiles realizó la donación de un dron a la Coordinación Municipal de Protección Civil, equipo que contribuirá a fortalecer las labores de prevención, vigilancia y atención ante situaciones de emergencia.

Este dron permitirá mejorar la evaluación de incendios forestales, inundaciones y zonas de riesgo, así como apoyar en la búsqueda y localización de personas y en la supervisión de áreas afectadas por alguna contingencia, y de esta manera puedan actuar más rápidamente en emergencias, pues en el caso de un incendio podrán checar cómo está el área y trabajar con mayor precaución, y se ahorrarán mucho tiempo

Gracias a la gestión de Luis Ángel Martínez Nava, coordinador municipal de Protección Civil, fue posible concretar esta importante donación, que permitirá fortalecer las capacidades operativas de la corporación y brindar una atención más eficiente ante cualquier contingencia.

Protección Civil Municipal agradeció a la empresa FASTPRO Bags and Textiles por su disposición y compromiso con la seguridad y protección de las familias de Matehuala.

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Esta donación es un gran apoyo para esta corporación de auxilio, pues con el dron podrán ver desde los cielos el área, y en el caso de personas perdidas abarcan un mayor perímetro y en menor tiempo lo cual es muy importante cuando se busca una persona, en un incendio u

otra emergencia.