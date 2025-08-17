En edad laboral, los infectados de dengue

CIUDAD VALLES.-- Entre los 20 y los 50 años la mayoría de las personas que se han infectado de dengue, de acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria V.

El jefe de esta instancia de la Secretaría de Salud, Ángel Sánchez Pacheco explicó que hay un total de 173 casos de dengue en el norte de la Huasteca y que la gran mayoría son personas que se encuentran en las edades económicamente más activas.

La mayoría de los casos que cuentan en esta región se encuentran radicados en Valles, donde la densidad de población es mayor y en donde hay más movilidad social.

La cifra y los rangos de edad indican que la clase trabajadora es la que más expuesta ha estado al aedes aegypti, por ende la que ha llegado a infectarse de dengue, por lo que es importante tomar precauciones.

