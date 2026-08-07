En marcha programa Escritura Segura

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SAN CIRO DE ACOSTA.- Arrancó el programa estatal Escritura Segura con el que se busca regularizar terrenos y mejorar la calidad de vida de las familias, que tendrán seguridad del sitio donde viven.

En conferencia de prensa el alcalde Luis Carlos Pereyra Govea, Mónica Pereyra Segura, titular del DIF, la Senadora Leonor Noyola, Laura Ayde Sánchez del Instituto de Registro y Catastro y Julio César Patiño del Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado, quienes dieron a conocer los pormenores del programa, para que familias tengan la certeza jurídica del sitio donde viven.

El objetivo es que las familias regularicen el terreno donde construyeron y viven, para tener tranquilidad y mejorar su calidad de vida.

Familias deberán presentar la documentación necesaria del inmueble, datos que serán verificados para posteriormente entregarle las escrituras a quienes hayan hecho los trámites y cumplido con los documentos que se requieren.

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