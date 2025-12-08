logo pulso
Encienden el pino navideño en Cedral

Se realizó un recorrido de carros alegóricos por calles de la ciudad

Por Jesús Vázquez

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Encienden el pino navideño en Cedral

Cedral.- Fue encendido el pino navideño y se realizó el tradicional desfile por varias calles del municipio el cual fue un éxito total pues los cedralenses salieron a la calle a observar ver estas actividades donde afortunadamente hubo saldo blanco gracias al apoyo de las corporaciones de auxilio y policiacas.

El evento fue por las principales calles de la ciudad, donde las personas estaban muy emocionadas en las diferentes calles de la ciudad para ver los carros alegóricos, a Santa Claus, el Grinch, así mismo participaron diferentes instituciones educativas, así como empresas y la presidenta municipal Cinthya Segovia, acompañada de autoridades municipales.

Se vivió una tarde llena de alegría y el espíritu decembrino, donde los ciudadanos pudieron disfrutar en familia este magno evento, de esta manera arrancar la época navideña en el pueblo cedralense.

El desfile terminó en la plaza principal donde la presidenta municipal realizó el encendido del pino, el que permanecerá todo el mes de diciembre para que los ciudadanos y visitantes acudan a tomarse la fotografía y celebra la Navidad 2025, después de encender el pino toda la gente empezó a bailar, viviéndose un gran ambiente familiar. 

