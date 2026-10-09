Ensamble Quinta Essenza ofrece concierto de cámara

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Villa de la Paz.- En el marco de celebración del XV aniversario de la Biblioteca León Felipe, el ensamble La Quinta Essenza presentó en el Teatro El Pilar un concierto de música de cámara.

Con un lleno total del "Coloso de La Paz" el ensamble interpretó Humoresque no. 7 para cuarteto de cuerdas, de Antonin Dvorák, Quinteto. I mov. Allegro, III mov. Menuetto, IV mov. Allegreto con variazioni de Wolfgang Amadeus Mozart; Quinteto para cuarteto de cuerdas y clarinete, I mov Allegro, III mov. Andantino-Presto non assai, ma con sentimiento de Johannes Brahms de Carl Maria von Weber, Quinteto. I mov. Allegro, III mov Menuetto, IV mov. Rondo-Allegro giocoso.

Los integrantes de Quinta Essenza pertenecen a la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, su experiencia y calidad los ha llevado a presentarse en escenarios nacionales e internacionales.

Lo integran: Alexander Gart, 1er violín; Carla Benítez, 2do violín; Ekaterina Kuznetzova, viola; Svetlana Galinskaya, violoncelo y Antonio Bollo, clarinete.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El programa exigió a los músicos muchas horas de ensayos debido a que se trató de piezas que no se tocan con frecuencia debido a que requieren elevado nivel de concentración, diálogo instrumental y en consecuencia alto grado de coordinación, pero, indudablemente, la presentación se realizó con fluidez en un teatro cuyo público no se perdió una sola nota ejecutada.

Cabe mencionar que el clarinete se integró con brillantez acústica a las delicadas cadencias de las cuerdas.