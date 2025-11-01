logo pulso
LOS NIÑOS DIFUNTOS

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Ensaya comparsa y deleita a transeúntes

La muestra de los minuetes fue un adelanto de la contienda

Por Redacción

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Ensaya comparsa y deleita a transeúntes

CIUDAD VALLES.- La comparsa de la Hidalgo, que es una de las más serias competidoras de cada año en el cotejo local y regional de estos bailables xantoleros estuvieron “ensayando” en la calle del centro este viernes. 

Dentro de las celebraciones de esta mañana, una de las comparsas más competitivas de Valles fue al centro a bailar ante las cámaras de los transeúntes y autoridades que recién habían hecho el ritual de las ofrendas, organizado por el comercio ambulante de Valles, dando un adelanto de lo que se toparán en las próximas contiendas de esta categoría, en los terrenos de la feria en días santos. 

Los ensayos de estos minuetes, provenientes del sur de la Huasteca potosina y del norte de Veracruz, originalmente, comenzaron desde el pasado mes de septiembre para dar una muestra de lo que se ha convertido en el atractivo número uno de los días de muertos o Xantolo, como se le conoce a la fiesta, de acuerdo con parte de los mismos participantes

