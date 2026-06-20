Entregan equipo al personal de vectores

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RIOVERDE.- La Jurisdicción Sanitaria número 4 entregó equipo de protección al personal del programa de vectores, para que realicen sus labores con el menor riesgo posible.

El jefe de la Jurisdicción Alejandro Lezama González, dio a conocer que se está dotando de todas las herramientas necesarias, para que el personal realice las labores que le han sido asignadas para evitar lleguen a contraer alguna enfermedad.

En las oficinas de la dependencia de salud se les entregó diverso equipo de protección para los vectores, que visitan las viviendas, para prevenir ola de enfermedades.

Hizo hincapié que se les entregó mochilas, cachuchas y chalecos. Lo que se busca es que el personal realice los trabajos de manera segura y eficiente, fortaleciendo las acciones de prevención del dengue en los municipios que integran la Zona Media.

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Por lo que el personal ahora podrá realizar su trabajo con el menor grado de inseguridad en su salud.