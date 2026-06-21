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Entregan tarjetas del Bienestar a estudiantes

Por Jesús Vázquez

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Entregan tarjetas del Bienestar a estudiantes
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      Matehuala.- El Tecnológico de Matehuala fue sede de la entrega de tarjetas del Bienestar a estudiantes beneficiarios de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, donde acudieron cientos de jóvenes al auditorio de la institución.

      A través de esta tarjeta, los beneficiarios podrán acceder al apoyo económico correspondiente a este programa federal, orientado a fortalecer la permanencia educativa de jóvenes inscritos en instituciones públicas de educación superior. 

      Este apoyo a los estudiantes para que puedan continuar con sus estudios de nivel superior y que la situación económica no sea una excusa para abandonarlos, ya que muchos jóvenes señalan que, debido a la falta de recursos económicos, no pueden continuar con su preparación académica. Durante la jornada se informó a las y los estudiantes que la tarjeta se activa de manera automática, por lo que no es necesario realizar algún trámite posterior. 

      Asimismo, se les exhortó a resguardar adecuadamente su tarjeta, consultar únicamente páginas oficiales y revisar el calendario de pagos para conocer la fecha en que podrán disponer de su depósito.

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      Las autoridades destacaron la importancia de este programa, ya que contribuye a que más jóvenes permanezcan en las aulas y concluyan su formación profesional, brindándoles un apoyo económico que les permita cubrir parte de sus necesidades educativas.

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