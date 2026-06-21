Entregan tarjetas del Bienestar a estudiantes

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- El Tecnológico de Matehuala fue sede de la entrega de tarjetas del Bienestar a estudiantes beneficiarios de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, donde acudieron cientos de jóvenes al auditorio de la institución.

A través de esta tarjeta, los beneficiarios podrán acceder al apoyo económico correspondiente a este programa federal, orientado a fortalecer la permanencia educativa de jóvenes inscritos en instituciones públicas de educación superior.

Este apoyo a los estudiantes para que puedan continuar con sus estudios de nivel superior y que la situación económica no sea una excusa para abandonarlos, ya que muchos jóvenes señalan que, debido a la falta de recursos económicos, no pueden continuar con su preparación académica. Durante la jornada se informó a las y los estudiantes que la tarjeta se activa de manera automática, por lo que no es necesario realizar algún trámite posterior.

Asimismo, se les exhortó a resguardar adecuadamente su tarjeta, consultar únicamente páginas oficiales y revisar el calendario de pagos para conocer la fecha en que podrán disponer de su depósito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autoridades destacaron la importancia de este programa, ya que contribuye a que más jóvenes permanezcan en las aulas y concluyan su formación profesional, brindándoles un apoyo económico que les permita cubrir parte de sus necesidades educativas.