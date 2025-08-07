Entregarán sus recursos a las madres solteras y adultos mayores en Finanzas

CIUDAD VALLES.- Este jueves, Finanzas no cobrará impuestos, porque en ese lugar habrá pagos a madres solteras y adultos mayores de parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).

El delegado de la Sedesore, Jesús Guadalupe González Vargas explicó que el día de mañana, en diferentes horarios, las madres solteras y adultos mayores inscritos en el programa social estarán en esta dependencia para recibir sus apoyos, cobrarán su dinero en efectivo en una de las ocho cajas de la oficina de calle Juárez.

Para evitar penosas filas bajo el sol, se citará a los beneficiarios en horarios determinados.

Por la entrega de los apoyos, las actividades regulares de Finanzas de pago de impuestos serán suspendidas, de acuerdo con autoridades de esta última dependencia.

