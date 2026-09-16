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Denuncian tala de árboles atrás del Hospital Gral.

Vecinos del sector y comerciantes del lugar

Por Miguel Barragán

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
A
Denuncian tala de árboles atrás del Hospital Gral.
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      CIUDAD VALLES.- Denuncian ecocidio detrás del Hospital General de Valles, vecinos del sector y comerciantes del lugar.

      Ciudadanos pudieron captar el desmonte, con todo y macizos, de la parte posterior del Hospital General, en el sur de 

      la ciudad.

      Aunque ha habido incursiones en lugares cercanos de taladores y segadores, en esta ocasión, los denunciantes advirtieron el uso de una retroexcavadora para hacer el tumbado de árboles y palmas de muchos años.

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      Aunque hubo llamados a Ecología dijeron no haber tenido respuesta, para poder denunciar o para informarse sobre el estatus de ese terreno y la obra que se piensa hacer en ese sitio.

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